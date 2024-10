Mas já? João Guilherme revela vontade de casar com Bruna Marquezine

O amor está no ar! Durante sua participação no programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, na última terça-feira (29), João Guilherme revelou estar pronto para dar um passo significativo em seu relacionamento com Bruna Marquezine.

Enquanto era entrevistado e passava pela famosa “máquina da verdade”, João Guilherme expressou o desejo de se casar em breve com Bruna. “Você pensa em se casar novo?”, perguntou Tatá. “Penso muito. Por mim, eu já tava arrumando com a minha amada para estar casando já. Adoro!”, respondeu ele, com entusiasmo. Além das declarações sobre o romance, João Guilherme compartilhou outras revelações curiosas. Assim, ele negou já ter participado de um ménage, mas admitiu já ter beijado casais. Na conversa, o jovem também contou que mantém uma relação distante com suas ex-namoradas e que não voltaria com Jade Picon.