O funkeiro MC Daniel, 26, publicou um vídeo do ultrassom do filho com Lorena Maria, 24, e causou polêmica nas redes sociais por fazer comentários relacionados às partes íntimas do bebê. O casal anunciou a gravidez do primeiro filho em agosto.

“Os amigos que tem filha aí, tá ligado, cuidado com a filha de vocês ai. Meu moleque está vindo aí e vocês viram ele nasceu com um talento avantajado. Três pernas”, disse o cantor nos Stories, aos risos.