Médico é condenado a pagar indenização após comentários sobre enfermeiros: “Pilantra”

O médico acreano Radson Araújo foi condenado a pagar R$ 10.000,00 em danos morais coletivos, além da obrigação de publicar uma retratação pública, após ter publicado injúrias contra enfermeiros obstetras em suas redes sociais, em fevereiro de 2022.

A decisão é da juíza Olívia Maria Alves Ribeiro, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco. A decisão resulta de uma ação civil coletiva movida pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Acre (SEEAC).

Em suas postagens, o médico utilizou termos como “pilantra” para se referir aos enfermeiros obstetras e insinuou que os profissionais “colocavam merda na cabeça dos pacientes”.

“Cada profissional precisa saber o seu limite, enfermeiro ou enfermeira por mais que tenha doutorado ou o CARALHO às 4 não é médico. Repetindo NÃO É MÉDICO”, escreveu o médico em um dos posts na época.

“Parem de colocar os médicos como um demônio que quer violentar alguém, enfermeiro que coloca MERDA na cabeça de paciente é pilantra. Te coloca em risco”, escreveu Radson em outra.

Na época, após a repercussão negativa, Radson fez um post ‘explicativo’ para se descupar sobre as declarações.

“Talvez o meu jeito não seja o mais educado de todos ou me expressei no calor do momento, mas como disse anteriormente sou o maior defensor e apoiador de profissionais que trabalham com coerência. Não quero diminuir nenhuma classe, a leitura deixa claro. Se alguém se sentiu diminuído, ofendido me perdoe, mas não me peçam silêncio de frente a situações que eu vivo”, escreveu.

Relembre os posts feitos pelo médico:

Decisão

A magistrada responsável pela sentença, destacou que as manifestações extrapolaram o direito à liberdade de expressão, afetando negativamente a imagem e a honra de toda a categoria. Além da indenização, o médico deverá veicular uma nota de esclarecimento em um jornal local.

O presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Acre (Coren-AC), deputado estadual Adailton Cruz, ressaltou que a condenação do médico é uma vitória para a Enfermagem acreana. “A decisão reafirma que ofensas e desrespeito contra os profissionais de saúde não podem ser tolerados. Os enfermeiros, especialmente os obstetras, desempenham um papel essencial no cuidado à população, e seu trabalho deve ser sempre valorizado e respeitado. Essa vitória fortalece a nossa luta por dignidade e reconhecimento profissional, além de servir como exemplo de que a justiça deve prevalecer em casos de injúria contra qualquer categoria”.

Veja a decisão na íntegra: