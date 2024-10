Morre Arthur Moreira Lima, o “Pelé do Piano”, aos 84 anos

O pianista erudito carioca Arthur Moreira Lima morreu, aos 84 anos, em Florianópolis nesta quarta-feira (30). A informação foi publicada nas redes sociais do Instituto Piano Brasileiro — centro de pesquisas dedicado ao universo instrumental.

“Com muito pesar, informamos que Arthur Moreira Lima faleceu hoje. Um gigante do piano brasileiro, que brilhou por 84 anos. A família [dele] acaba de nos comunicar. Nossos agradecimentos a esse gigante incomparável, por tudo que fez pela cultura brasileira e pianística. Que seu nome seja sempre reconhecido entre os heróis brasileiros”, diz a nota.

O músico, que foi chamado de “Pelé do Piano”, estava internado há duas semanas para tratar um câncer no intestino, doença que enfrentava há um ano.

Ainda não há informações sobre o velório e o enterro do artista.

Moreira Lima se destacou no piano e chegou a se apresentar com as principais orquestras do mundo e em diversas salas de concerto pela Europa e da América Latina, além de Estados Unidos e Rússia.

Ele é considerado um grande intérprete de compositores como Liszt, Chopin, Prokofiev e Villa-Lobos. Além disso, também se destacou pela interpretação da música popular brasileira ao gravar Ernesto Nazareth e clássicos do repertório do choro e do samba.

Ele criou o projeto social Piano pela Estrada, que tinha como missão a democratização da cultura erudita, levando a música em um caminhão que virava palco aos mais distantes cantos do Brasil.

Ativista político, Moreira Lima foi filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) e ao Partido Socialista Brasileiro (PSB).