Morre Christopher Ciccone, irmão mais novo da Madonna, aos 63 anos

O irmão mais novo de Madonna, Christopher Ciccone, morreu aos 63 anos. Segundo informações do portal TMZ, o diretor de turnê e figurinista faleceu de câncer, na sexta-feira (4/10), em Michigan, nos Estados Unidos.

A morte de Christopher ocorreu menos de duas semanas após o falecimento da madrasta de Madonna, Joan Clare Ciccone, que também lutava contra um tumor. “Faleceu pacificamente na manhã de 24 de setembro de 2024, após um breve encontro com um câncer muito agressivo”, declarou um obituário online.

Christopher e Madonna tinham uma relação muito próxima. Ele ficou famoso por ser um dos dançarinos de apoio da rainha do pop, além de se tornar designer de desfiles e figurinista de bastidores da cantora.

Ao longo de sua vida, Christopher foi diretor de arte da turnê mundial Blonde Ambition e The Girlie Show, de Madonna. Também dirigiu videoclipes para Tony Bennett e Dolly Parton.

Madonna e Christopher tiveram uma briga pública em 2008, quando ele a criticou em sua biografia, Life With My Sister Madonna, que se tornou um best-seller do New York Times. Os dois acabaram se reconciliando e, em 2012, lançaram uma linha de calçados.