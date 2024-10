Morre o empresário Osman Ganum, o ‘Bibi’, uma das figuras mais importantes da história de Sena

O empresário Osman Sadim Ganum morreu nesta quinta-feira (17), aos 87 anos. Ele era conhecido como ‘Bibi’ e marcou o município de Sena Madureira e a capital Rio Branco, como um dos nomes mais importantes da economia local.

Nas redes sociais, uma das filhas dele, a empresária Rafisa Ganum, publicou uma homenagem emocionante ao pai.

“Este é o homem da minha vida, nossa cumplicidade era única, sempre juntos em todos os momentos da minha vida, hoje ele me deixa e vai para junto do senhor, deixa muitas recordações boas de ser lembrada, só agradeço a Deus a oportunidade de viver com ele por 87anos”, escreveu.

Osman será velado na Capela São João Batista, em Rio Branco, a partir das 09h. O sepultamento está marcado para às 15h, no Cemitério Jardim da Saudade.