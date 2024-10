Motociclista desvia buraco, invade pista e colide com outra moto; três ficam feridos

Pelo menos três pessoas ficaram feridas, no Ramal da Judia, Bairro Belo Jardim 1, região do Segundo Distrito, na noite deste domingo (27). Davi Lopes da Silva, de 54 anos, tentou desviar de um buraco, mas acabou invadindo a pista contrária e bateu de frente com outra motocicleta pilotada por Rodrigo da Silva, cuja idade não foi divulgada. Rodrigo transportava a terceira vítima, Ana Maria, de 42 anos.

Na colisão, os três foram arremessados violentamente contra o asfalto . Rodrigo teve um corte profundo no joelho esquerdo, tendo mas foi preciso apenas cuidados paliativos e permaneceu no local, para acompanhar a perícia, informando que iria à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) posteriormente. Já Davi sofreu uma fratura na mão esquerda e um corte em um dos dedos. Ângela sentia fortes dores no joelho esquerdo e nas costas.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias de suporte básico. Davi foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco e Ângela, levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito. Todos estão em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito também foi acionado e esteve no local, onde isolou a área para o trabalho de perícia. Após todos os procedimentos, as motocicletas foram liberadas e entregues aos familiares dos proprietários.