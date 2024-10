Mulher que trabalhava em padaria é encontrada morta dentro de forno

O corpo de uma mulher de 19 anos foi encontrado, no sábado (19/10), dentro de um forno da padaria onde ela trabalhava. O estabelecimento funciona em um mercado Walmart localizado em Halifax, no Canadá.

A Polícia Regional de Halifax foi acionada por volta das 21h30 (horário local), após relatos de uma morte súbita, de acordo com um comunicado da própria instituição.

As autoridades instauraram um inquérito para determinar “a causa e a forma de morte”. “Uma investigação desta natureza pode levar um tempo significativo”, disse a polícia, ao incentivar o público a ter cautela ao compartilhar as informações nas redes sociais.

“Queremos apenas encorajar o público a ser paciente com nossa investigação e a entender que há familiares e colegas de trabalho envolvidos”, afirmou o policial Martin Cromwell, um dos responsáveis pelo caso, em entrevista à imprensa local.

Em nota à People, a porta-voz do Walmart, Amanda Moss, declarou que os funcionários estavam “de coração partido” com a morte. “Nossos pensamentos estão com nossa associada e sua família. Nosso foco continua sendo cuidar de nossos funcionários e garantir que eles tenham o apoio necessário”, ressaltou.

Questionada pelo jornal The Canadian Press, a porta-voz se recusou a responder se a mulher estava de plantão quando morreu.