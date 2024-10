Na Colômbia, jovem liderança indígena representa o Acre em conferência sobre biodiversidade

O comunicador indígena Isaka Huni Kui vai representar o Acre na COP16, que acontece na Colômbia. Isaka tem 25 anos e é cofundador do coletivo de comunicação indígena TetepawaComunica. O jovem indígena se destaca pela defesa dos direitos ambientais e na luta pela visibilidade dos povos originários na preservação da Amazônia.

A participação do jovem será apoiada pela Rede Ambiental Indígena (IEN), organização que atua na promoção da justiça ambiental e na defesa das terras e recursos indígenas. Para a COP16, Isaka vai destacar o papel do conhecimento indígena na luta contra as mudanças climáticas.

Isaka já vem acompanhando a pauta de mudanças climáticas em nível internacional e já participou de duas COPs: a COP27, realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito, e a COP28, em Dubai. Ele também estará presente na COP29, no Azerbaijão, acompanhando essa pauta tão importante sobre as mudanças climáticas, que afetam o mundo todo. Isaka tem levado a voz da juventude indígena para o cenário internacional.

Um dos fundadores do TetepawaComunica, Isaka já tem uma trajetória consolidada no fortalecimento das vozes indígenas através da comunicação, e sua presença na COP16 reafirma o protagonismo dos povos originários na busca por soluções sustentáveis e inclusivas.