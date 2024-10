Com 100% das urnas apuradas, o candidato à prefeito do Jordão, Naudo Ribeiro foi reeleito com 43,02% dos votos válidos, sendo 2.076 votos.

No município, 5.892 eleitores estavam aptos a ir às urnas neste domingo (6) e escolher entre Elson Farias (PCdoB), Naudo Ribeiro candidato à reeleição pelo Progressistas, e Professora Nagela pelo Republicanos.