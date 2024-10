“O errado é ele”, diz mulher após flagra com jogador do Flamengo

Depois de trocas de farpas nas redes sociais, Manu Soares decidiu abrir o coração para a coluna Fábia Oliveira, com exclusividade, e contou como está se sentindo depois de ter um vídeo íntimo com Matheus Gonçalves, jogador do Flamengo, vazado na internet. “O errado é ele”, disse.

“Eu acho que estão especulando isso [da traição] porque sou mulher. Não é a primeira e não será a última vez que isso [casos de traição de atletas se tornarem públicos] irá acontecer. Isso vive acontecendo e as erradas são sempre as mulheres!”, disparou.

Manu continuou o desabafo: “Depois que eu vi que estavam especulando mentiras sobre mim, dizendo que eu era p*ta, do job, que fiz ménage, que foi por dinheiro e outras milhões de coisas, eu decidi contar o que realmente aconteceu. Tudo foi casual. Eu quis e ele quis. Deveria ter morrido ali”.

Soares, que é técnica de enfermagem e trabalha desde os 17 anos, ressaltou que busca ter seu próprio dinheiro. A moça atua em um Centro de Tratamento Intensivo (CTI) de uma unidade de saúde:

“Eu só tenho 22 anos, mas desde nova eu corro atrás do meu. Desde sempre estudando e trabalhando, não iria aceitar que me chamassem de p*ta sendo que tudo o que rolou foi casual. Eu nunca recebi um centavo do jogador”, justificou citando que também já foi jovem aprendiz e vendedora.

Manu esclareceu que não teria problema nenhum caso fosse uma profissional do sexo, se fosse o caso, mas não é. “Eu poderia ser a p*ta mais barata, a pior do job [programa], que o errado ainda seria ele, já que quem mentiu ser solteiro foi ele. O que mais me choca é ele manter a palavra, dizendo que é solteiro, sendo que não é”, ressaltou.

Manu Soares concluiu a conversa contando que chegou a procurar Matheus Gonçalves para alertá-lo que as imagens estavam circulando na web, mas segundo ela, o atleta do rubro-negro carioca teria sido “mega escroto”.

“Não queria uma exposição minha, porque chegou em literalmente todas as pessoas que me conhecem, mas fazer o que? Me abalou, mas depois eu só aceitei. Depois que dei o pronunciamento [no perfil do Instagram], muitas meninas me enviaram mensagens e eu me senti acolhida”, finalizou.

Ameaças e ofensas

A coluna Fábia Oliveira, que não conta fofoca pela metade, conversou com Manu Soares, depois dela ter um vídeo íntimo com Matheus Gonçalves, do Flamengo, vazado. No bate-papo exclusivo, a moça revelou ter sido atacada na web após a repercussão do caso, já que o jogador namorava com Duda Britto.

“Foi um baque. Não estava esperando, mesmo eu já sabendo que poderia ser vazado. Além de ter minha intimidade exposta, ter que ver muita gente me xingando e me ameaçando, foi demais pra mim”, contou alegando que não sabia que o atleta tinha compromisso.

Sobre as mensagens de ódio, Manu detalhou: “Homens dizendo que se ele não jogasse bem os próximos jogos a culpada seria eu, que viriam atrás de mim, me caçariam até o inferno”.

Soares ainda lembrou que a exposição afetou sua família, mas questionada se sentia receio de ser prejudicada ou sofrer represálias, ela garantiu que não. “Eu não tenho sentido medo, porque sei que não estou errada e que não tenho do que ter medo. Quem tem sentido medo é minha mãe, querendo que eu deixe de ir pra lugares e jogos por conta dessa exposição”, lamentou.

Manu costuma ir à partidas do Flamengo e até tem uma tatuagem em homenagem ao time carioca. Ela se aproximou de Matheus após declarar ser fã dele e, desde então, os dois passaram a manter contato pelas redes sociais, até se encontrarem pessoalmente.

Por fim, Manu Soares deixou bem claro que não quer ser famosa e nem se fazer de vítima. “Na real eu não sabia que tomaria uma proporção tão grande, e não queria que as pessoas me conhecessem dessa maneira”, concluiu se referindo às ofensas e os termos pejorativos que vem sendo classificada, como por exemplo, “p*ta”.

Mulher se manifesta e detona jogador do Flamengo

Depois de Matheus Gonçalves, jogador do Flamengo, se pronunciar após ser flagrado na banheira de um motel, Manu Gonçalves rasgou o verbo e expôs o atleta, nesta quinta-feira (24/10). A mulher estava acompanhando o mocinho no momento íntimo.

Num vídeo que circula nas redes sociais, a moça que foi apontada como suposta amante do craque, afirmou não ter usado camisinha durante o sexo e garantiu que fez exames regularmente.

“Nós não termos usado camisinha, foi irresponsabilidade nossa. Somos jovens. Quem nunca transou sem camisinha? Eu sei que não tenho doença. Sei que pra esposa ou mulher dele, eu não passei p*rra nenhuma!”, disse.

A polêmica começou depois de conversas entre os dois vazarem na web. No diálogo, Matheus pede que a mulher tome pílula do dia seguinte depois do ato sexual. Internautas colocaram lenha na fogueira, acusando a mocinha de querer dar um “golpe da barriga” no rapaz.

“Eu não quero engravidar, nunca quis. Eu tenho 22 anos e a última coisa que eu quero é filho. Eu quero focar na minha saúde mental e na vida profissional. Ele me disse que era solteiro. Se tem alguém errado na história, não sou eu”, ressaltou.

No entanto, Gonçalves mantinha um relacionamento com Duda Britto. As imagens da festinha foram compartilhadas, segundo um colunista, como forma da suposta amante fazer vingança, já que o atleta não havia contado que era comprometido.

Na ocasião do encontro, a mulher foi até Matheus acompanhada de uma amiga, que foi quem filmou toda a cena. Ao saber da traição, Duda decidiu restringir o perfil do Instagram. Principalmente, porque passou a receber ataques e ser ofendida com termos pejorativos, como “corna”.

Matheus Gonçalves se pronuncia

Matheus repudiou que sua vida íntima tenha se tornado assunto público. Nas redes sociais, ele se pronunciou e justificou estar solteiro, como havia falado para a mulher com quem teve um affair.

“Lamento muito as notícias publicadas desde ontem expondo a minha vida pessoal. Sou solteiro e sempre estive nesta condição nos envolvimentos com as pessoas que se manifestaram de forma lamentável, me expondo e atingindo a minha família”, começou ele.

O boleiro continuou: “Saliento que tomarei as medidas cabíveis e mais uma vez repudio uma exposição baixa e que não mede as consequências lamentáveis que isso causa”.

Gonçalves finalizou lembrando que sua única preocupação é trabalho. “Enquanto querem minutos de fama, só penso nos próximos jogos e na final da Copa do Brasil. Totalmente focado e trabalhando para ajudar o Mengão. O meu foco é esse”, concluiu.