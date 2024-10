OCA celebra o Dia das Crianças com grande festa nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 11, a Organização em Centros de Atendimento (OCA) promoverá em alusão ao Dia das Crianças, uma grande festa voltada para toda a população acreana. Todas as centrais da OCA estarão preparadas para receber os pequenos com uma programação especial, das 7h30 às 13h30, que promete muita diversão e alegria.

O Espaço Criança já faz parte das unidades OCA e nesta semana ele contará com uma programação ainda mais especial, pensada para entreter e divertir os visitantes mirins. A diretora da OCA, Fran Brito, destacou a importância da realização do evento. “O Dia das Crianças é um momento especial em que buscamos proporcionar alegria e diversão para as crianças e suas famílias. Queremos que todos se sintam acolhidos e vivam uma experiência única dentro da OCA”.

A festa desta sexta-feira será o ponto alto de uma semana inteira de atividades lúdicas e interativas, encerrando com chave de ouro as comemorações do Dia das Crianças na OCA. Neste dia, serão oferecidas diversas atividades para o público, incluindo a distribuição de lembrancinhas e doces, sessões de cinema com o curta “Primeiro Encontro da Riley – Divertidamente”, pintura facial, brincadeiras interativas e muito mais.

A chefe de Gestão de Pessoas, Janaína Marques, também comentou sobre a organização do evento: “Preparamos essa festa com muito carinho, pensando em cada detalhe para que as crianças tenham um dia inesquecível. Nosso objetivo é promover um ambiente de inclusão e felicidade, onde elas possam se divertir e, ao mesmo tempo, conhecer um pouco mais sobre os serviços que oferecemos”.