Operação investiga possível fraude milionária em contratos de locação de viaturas da polícia e bombeiros em RO

A Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e Combate à Corrupção (Gaec) do Ministério Público do Estado de Rondônia (MP-RO) realizaram a Operação Ben-Hur, nesta terça-feira (22), para investigar uma possível fraude milionária em contratos de locação de veículos realizada pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia (Sesdec).