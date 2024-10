Pimenta: Gerlen ganhou, mas vai encontrar uma Câmara lotada de aliados de Mazinho

Em uma das disputas mais incertas da Prefeitura de Sena Madureira, o deputado federal Gerlen Diniz foi eleito prefeito do município nas eleições deste ano. A diferença entre ele e Gilberto Lira (União) – pupilo do prefeito Mazinho Serafim – foi de pouco mais de 2 mil votos, o que representa 8% de votos entre um e outro.

Apesar de ter ganhado, Gerlen não vai ter uma vida tão fácil na prefeitura. Acontece que Mazinho conseguiu eleger mais da metade dos vereadores da Câmara Municipal de Sena Madureira. Das 13 cadeiras, 7 serão ocupadas por aliadas do atual prefeito a partir de 2025.

Um dos principais aliados de Mazinho, o vereador Menandro, por exemplo, foi o mais votado nas eleições.

De olho na presidência

Mazinho também deve ter um pupilo favorito na disputa pela cadeira da Presidência da Mesa Diretora. A atual presidente, Ivoneide Bernardino, principal aliada do atual prefeito, deve querer continuar no posto. E será a favorita, principalmente pelo domínio de aliados de Mazinho na Casa.

A oposição deve ser liderada pelo vereador Pantico, reeleito com a segunda maior votação das eleições por ser um dos parlamentares mais queridos do município.

Não conseguiu emplacar

Outro fato que chama a atenção na disputa pelas cadeiras da Câmara Municipal de Sena Madureira, é que o prefeito eleito, Gerlen Diniz, não conseguiu eleger a esposa, Lia, que recebeu menos de 700 votos e ficou de fora.

Precisa ficar de olho em Casa

Mazinho já disse e repetiu que quer ser candidato ao Governo nas eleições de 2026. Atualmente o prefeito está filiado ao Podemos, sigla comandado pelo ex-deputado e atual secretário de Esportes, Ney Amorim.

Contudo, Mazinho não conseguiu fortalecer o partido na própria casa. Em Sena Madureira, o Podemos não teve chapa concorrendo às cadeiras da Câmara Municipal. Para se ter uma ideia, os principais aliados de Mazinho disputaram as eleições em outros partidos. Menandro foi eleito pelo PSD do senador Sérgio Petecão. Ivoneide Bernardino, reeleita pelo PL, de Tião Bocalom. O seu próprio pupilo, Gilberto Lira, concorreu à prefeitura pelo União Brasil.

Se quiser ser candidato de fato, Mazinho precisa fortalecer o Podemos ou se não, deverá procurar um outro partido para disputar o cargo deixado por Gladson Cameli.

Apoio forte!

Por outro lado, Gerlen terá o apoio de praticamente todos os deputados da Bancada Federal do Acre em Brasília. O que não deve faltar é emendas para Sena Madureira e o prefeito eleito terá a chance de fazer um trabalho interessante.

Veremos

Nos últimos quatro anos, o município contou com um volume grande de emendas vindas de um só gabinete: a deputada Meire Serafim, esposa de Mazinho. Agora, veremos se a parlamentar continuará destinando emendas para Sena Madureira, mesmo agora com a prefeitura sendo comandada pelo maior inimigo do esposo dela.

Pode mudar tudo!

Gerlen tem uma capacidade e tanto de articulação política. Basta uma conversa com os vereadores de oposição para resolver a situação.