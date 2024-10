“Prefeito vai passar a noite em um lugar seguro”, diz chefe da segurança de Bocalom

Na noite desta terça-feira (15), o clima de apreensão tomou conta da Prefeitura de Rio Branco após a confirmação de uma ameaça de morte ao prefeito reeleito Tião Bocalom. Em uma entrevista exclusiva ao ContilNet, o coronel Ezequiel Bino, chefe do Gabinete Militar da prefeitura, detalhou a situação alarmante que levou à suspensão das agendas externas do chefe do executivo.

De acordo com o coronel Bino, a Polícia Civil recebeu informações sobre a ameaça, que estava programada para ser concretizada na noite destaterça-feira(15). “Essa ameaça se concretizaria hoje à noite. A partir dessa denúncia que chegou aos canais oficiais da polícia, estamos acompanhando de perto o caso”, declarou Bino, ressaltando a seriedade da situação.

Com a informação em mãos, o Gabinete Militar, responsável pela segurança do prefeito, tomou medidas imediatas para proteger Bocalom. “Acionamos a equipe de inteligência da Segurança Pública Estadual e reforçamos a segurança pessoal do prefeito. Ele foi acomodado em um local seguro, fora de casa, para evitar qualquer perigo”, explicou o coronel.

Em virtude da ameaça, várias agendas de Tião Bocalom foram suspensas como medida de precaução. “Algumas agendas foram suspensas hoje, e vamos evitar outras amanhã. A segurança do prefeito é nossa prioridade nesse momento”, concluiu Bino.