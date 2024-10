Racing x Corinthians: onde assistir ao vivo, escalações prováveis e detalhes da semifinal da Copa Sul-Americana 2024

Neste 31 de outubro de 2024, Racing e Corinthians disputam uma vaga na final da Copa Sul-Americana no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina. Com o empate de 2 a 2 no jogo de ida em São Paulo, qualquer vitória no tempo regular desta partida garante a vaga na final. O confronto tem grande expectativa, já que ambas as equipes veem nesta competição uma oportunidade para coroar a temporada com um título internacional. A partida está marcada para as 21h30 (horário de Brasília), e promete ser um dos maiores embates da temporada.

Onde assistir ao jogo ao vivo

Os torcedores que quiserem acompanhar cada lance dessa decisão poderão assistir à transmissão ao vivo através das seguintes opções:

SBT : transmissão ao vivo em TV aberta para todo o Brasil, com narração e comentários especiais.

: transmissão ao vivo em TV aberta para todo o Brasil, com narração e comentários especiais. ESPN : disponível para assinantes de TV por assinatura, oferecendo pré-jogo e análises de especialistas sobre as equipes.

: disponível para assinantes de TV por assinatura, oferecendo pré-jogo e análises de especialistas sobre as equipes. Disney+: a plataforma de streaming exibe o jogo para os assinantes, garantindo que os torcedores acompanhem o embate em dispositivos móveis.

Prováveis escalações e destaques de cada equipe

Com um jogo tão importante, Racing e Corinthians devem entrar em campo com suas forças máximas. Ambas as equipes contam com jogadores talentosos e experientes, o que torna as escalações um fator decisivo para o resultado final.

Racing Club (Técnico: Fernando Gago):

Goleiro : Gabriel Arias – experiente e conhecido por sua habilidade nas defesas em situações de pressão.

: Gabriel Arias – experiente e conhecido por sua habilidade nas defesas em situações de pressão. Defensores : Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso – a zaga do Racing é sólida e bem organizada, atuando de maneira coesa tanto em jogadas aéreas quanto no combate direto.

: Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso – a zaga do Racing é sólida e bem organizada, atuando de maneira coesa tanto em jogadas aéreas quanto no combate direto. Meio-campistas : Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas – uma linha de meio-campo combativa e criativa, com Martirena como um dos destaques, responsável pelo gol de empate no jogo de ida.

: Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas – uma linha de meio-campo combativa e criativa, com Martirena como um dos destaques, responsável pelo gol de empate no jogo de ida. Atacantes: Juanfer Quintero, Maxi Salas, Adrián Martínez – a dupla de ataque é ágil e perigosa, com habilidade para explorar a defesa corintiana em contra-ataques.

Corinthians (Técnico: ):

Goleiro : Hugo Souza – conhecido por sua capacidade de realizar defesas complexas e se destacar em jogos de grande pressão.

: Hugo Souza – conhecido por sua capacidade de realizar defesas complexas e se destacar em jogos de grande pressão. Defensores : Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique (ou Cacá), Matheus Bidu – o setor defensivo do Corinthians é forte, com Fagner, um dos líderes do time, e a dupla de zaga destacando-se pela habilidade em cortes e bolas aéreas.

: Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique (ou Cacá), Matheus Bidu – o setor defensivo do Corinthians é forte, com Fagner, um dos líderes do time, e a dupla de zaga destacando-se pela habilidade em cortes e bolas aéreas. Meio-campistas : José Martínez, Breno Bidon (ou Raniele), André Carrillo, Rodrigo Garro – o meio-campo do Corinthians mescla experiência e juventude, proporcionando criatividade e suporte defensivo.

: José Martínez, Breno Bidon (ou Raniele), André Carrillo, Rodrigo Garro – o meio-campo do Corinthians mescla experiência e juventude, proporcionando criatividade e suporte defensivo. Atacantes: Memphis Depay, Yuri Alberto – a dupla de ataque é a principal arma do time paulista; Yuri Alberto, que marcou os dois gols no primeiro jogo, é uma das esperanças para o Corinthians avançar à final.

Histórico de confrontos e vantagem do Racing

O Racing e o Corinthians já se enfrentaram oficialmente seis vezes, com a equipe argentina mantendo uma leve vantagem histórica: duas vitórias e quatro empates, enquanto o Corinthians ainda busca sua primeira vitória sobre o Racing em competições oficiais. Esta estatística acrescenta um tempero especial ao confronto, pois os corintianos veem nesta semifinal uma oportunidade de reverter o retrospecto e quebrar o tabu de nunca ter vencido o Racing.

Retrospecto do jogo de ida: empate eletrizante em São Paulo

No duelo anterior, realizado na Neo Química Arena, o Corinthians teve um bom desempenho ofensivo, mas enfrentou dificuldades com o sistema de contra-ataques do Racing. Yuri Alberto foi o destaque, marcando os dois gols do time paulista. Já pelo lado do Racing, Martirena e Salas mostraram-se decisivos, aproveitando brechas na defesa adversária para alcançar o empate. Com o 2 a 2, as duas equipes saíram com uma certa frustração, mas conscientes de que tudo está em aberto para a decisão na Argentina. Caso haja novo empate na partida de volta, a vaga para a final será decidida nas penalidades máximas.

Análise tática: estratégias e expectativas para o jogo

A estratégia do Racing, em sua casa, deve ser de ofensividade controlada, aproveitando o apoio da torcida e o fator local para pressionar o Corinthians desde o início. A equipe argentina aposta na habilidade de seus meio-campistas e atacantes para romper a defesa corintiana, buscando um gol rápido que possa desestabilizar o adversário.

Do lado do Corinthians, a abordagem de provavelmente será de cautela, com foco na consistência defensiva e exploração dos contra-ataques. Fagner e Matheus Bidu, nas laterais, têm papel fundamental em segurar as investidas do Racing, enquanto Depay e Yuri Alberto são os encarregados de aproveitar as oportunidades para definir o jogo. O técnico acredita que um gol fora de casa cedo pode aumentar a pressão sobre o Racing, facilitando o controle do jogo pelo Corinthians.

Impacto do jogo para a temporada das equipes

A Copa Sul-Americana é crucial para ambas as equipes, tanto pelo título quanto pela vaga na Libertadores que ela concede ao campeão. O Corinthians, que tem enfrentado uma temporada instável no Campeonato Brasileiro, vê na conquista do torneio internacional uma forma de garantir presença na competição continental mais importante da América do Sul, além de reforçar sua imagem de time competitivo e com capacidade de decisão.

Para o Racing, o cenário é parecido. Um título internacional seria um marco significativo, especialmente pelo reconhecimento que um triunfo na Sul-Americana proporciona. Além disso, garantir vaga na Libertadores através desta competição é uma forma de consolidar a equipe entre as forças do continente, ampliando a base de torcedores e atraindo novos investidores.

Curiosidades e estatísticas do confronto

Este é o sétimo confronto oficial entre Racing e Corinthians, com o clube argentino mantendo a vantagem no histórico. Outra curiosidade é que a última vez que o Corinthians chegou à final de uma competição internacional foi na Copa Libertadores de 2012, quando foi campeão invicto. Essa longa ausência de finais internacionais é um fator motivacional para o time paulista, que vê na Sul-Americana uma oportunidade de renovar sua glória no cenário continental.

O Estádio Presidente Perón, também conhecido como “El Cilindro”, é um verdadeiro caldeirão para o Racing, e a torcida promete fazer barulho para empurrar o time à vitória. Todos os ingressos foram vendidos, e o estádio estará lotado, o que representa um desafio extra para o Corinthians, que precisa manter o foco em meio à pressão dos torcedores adversários.

Arbitragem e influência no jogo

O árbitro chileno Felipe González estará no comando da partida, auxiliado por José Rematal e Juan Serrano. A presença do VAR, sob responsabilidade de Andrés Cunha, será um fator importante, pois decisões polêmicas em partidas como essa podem alterar o curso do jogo. O uso do VAR será particularmente relevante nas análises de impedimentos e lances de contato dentro da área, que são comuns em partidas decisivas de mata-mata.

Cronologia dos eventos relevantes na competição

Janeiro de 2024: Racing e Corinthians confirmam participação na Copa Sul-Americana.

Julho de 2024: Início da fase eliminatória, com ambas as equipes avançando de forma sólida.

Setembro de 2024: Racing se classifica após vencer o Newell’s Old Boys e o Corinthians supera o Goiás.

Outubro de 2024: Corinthians e Racing chegam à semifinal, com o primeiro jogo em São Paulo terminando empatado em 2 a 2.

31 de outubro de 2024: Jogo decisivo em Avellaneda, valendo vaga para a grande final.

Expectativa das torcidas e movimentação para a final

A torcida do Racing aposta em uma atmosfera vibrante para desestabilizar o Corinthians e garantir o apoio incondicional à equipe. Já os torcedores corintianos que conseguiram ingressos formam uma presença significativa, com caravanas saindo de São Paulo para Buenos Aires. Caso o Corinthians vença e avance para a final, a empolgação deve levar milhares de torcedores ao Paraguai para acompanhar a decisão.

Próximos passos e o que está em jogo

O vencedor deste confronto enfrentará o Cruzeiro na final, que será realizada em Assunção, no Paraguai, no dia 23 de novembro de 2024. A final é vista como uma grande oportunidade para ambas as equipes, e o título poderá definir o futuro de seus treinadores e de muitos jogadores. Para o Racing, erguer a taça em um torneio continental consolidaria o trabalho realizado nos últimos anos, enquanto o Corinthians busca sua primeira conquista internacional desde 2012.

A vitória na Sul-Americana também tem implicações financeiras para os clubes, com uma premiação significativa para o campeão, além do prestígio e da valorização de seus atletas. Para o Corinthians, o título representaria uma afirmação em um ano de altos e baixos; para o Racing, seria um marco na história do clube e a chance de se firmar entre os maiores da América do Sul.