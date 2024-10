Nível do Rio Acre continua subindo na capital e se aproxima da cota dos 3 metros

O nível do Rio Acre voltou a subir nas últimas 24 horas, segundo a medição da Defesa Civil de Rio Branco, órgão responsável pela medição diária do nível das águas.

De acordo com os dados, o nível das águas chegou a 2,78 metros, se aproximando da cota dos 3 metros, após meses de seca severa.

Na última segunda-feira (28), o nível do Rio Acre era de 2,65 metros, após uma descida de 6 centímetros entre domingo e segunda. Entre segunda e terça-feira, o aumento no nível do rio foi de 13 centímetros.

O aumento no nível do rio se deve ao retorno das chuvas regulares no mês de outubro em Rio Branco e outros municípios do Acre, mas, segundo a Defesa Civil, não houve registro de chuvas significativas nas últimas 24h na capital acreana.