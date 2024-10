Rüfüs du Sol, atração do Lollapalooza Brasil 2025, anuncia show no Rio

A banda australiana de dança alternativa, Rüfüs du Sol, anunciou um show no Rio de Janeiro para março de 2025. No mesmo período, o grupo será headliner do Lollapalooza Brasil 2025, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Além do grupo, a DJ e produtora Sofia Kourtesis também fará uma participação especial no concerto, que acontece em 26 de março de 2025. Dois dias depois, eles se apresentam no festival em São Paulo, no mesmo dia que Olivia Rodrigo, Jão e outras atrações.

Os ingressos estarão disponíveis a partir de uma pré-venda do artista a partir da próxima terça-feira, 22 de outubro, às 10h, no site da banda. No dia seguinte, 23 de outubro, ainda acontecerá uma pré-venda Spotify, exclusiva para um público selecionado.

Já a venda de ingressos para o público geral estará disponível a partir do dia 24 de outubro, começando às 10h online no site da Ticketmaster e às 11h na bilheteria oficial. Para mais informações, consulte o site.