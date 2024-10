Sobrinho da médica Célia Rocha recebe o Grammy Latino, prêmio mais importante da música

O produtor musical Paulinho Rocha, um dos mais conhecidos de Salvador, gravou um vídeo nesta terça-feira (8), para anunciar que recebeu o gramofone do Grammy 2022, prêmio mais importante da música no mundo.

Ele levou o prêmio pela produção do álbum “Arraiá da Veveta”, da cantora Ivete Sangalo. O projeto que nasceu da live feita em junho de 2020, feita em comemoração ao São João, ganhou o Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa”.

“Demorou, mas chegou. Ganhar prêmios é maravilhoso, mas melhor ainda é o que fazemos para conquista-los.

Fazemos música, compartilhamos momentos com pessoas fantásticas e alimentamos alma. Amo o que faço”, escreveu.

No vídeo publicado pelo produtor, ele explica que o prêmio só chegou agora em razão de um erro na ficha técnica do álbum. Por isso, a estatueta ficou retida até a Academia do Grammy resolver a situação e enviar o gramofone.

Paulinho colocou a estatueta no estúdio dele, o Alagoa Grande, um dos mais conceituados da Bahia.

Pode vir mais prêmios!

O produtor ainda pode ter a chance de receber outras estatuetas. É que na edição do Grammy Latino deste ano, ele concorre com a produção de dois trabalhos: o álbum ‘Amaríssima’, da cantora Melly e o álbum ‘Erasmo Esteves’, do cantor Erasmo Carlos.

Orgulho da tia

Paulinho é sobrinho da médica Célia Rocha, que tem uma carreira de sucesso na saúde do Acre. Ao ContilNet, ela falou do orgulho de ter o sobrinho vencedor do prêmio mais importante da música mundial.

“Ele é filho da minha irmã mais velha, Fátima Rocha. Ele nasceu em Salvador. Paulinho sempre teve tendência musical. Paulinho é altamente responsável, toca em torno de 25 instrumentos. Tem um baita estúdio em Salvador, que por lá passa Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Claudia Leitte. O cabra é bom”, disse orgulhosa.

“Paulinho é uma referência em Salvador. É altamente reconhecido. Um baita profissional”, completou.