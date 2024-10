Sogra leva ex-nora para casamento do filho e é expulsa da cerimônia

A situação foi publicada no fórum “Am I The A**hole?” do Reddit. O noivo, de 30 anos, contou como sua recente recepção de casamento terminou com um drama familiar. O recém-casado explicou que a sua mãe não era muito fã de sua atual parceira de três anos e agora esposa, a quem ele se referiu como June.

“A principal razão era o fato de que June não deixava minha mãe a manipular. Ela mantinha limites firmes, o que eu realmente admirava, e até me ajudou a fazer o mesmo”, desabafou.

“Minha mãe odiava isso, chamando June de controladora e desejando que eu não tivesse terminado com minha namorada anterior, Margot, a quem amava”, lembrou o homem. “Fiquei com Margot por 5 anos e foi horrível”, revelou.

O filho acrescentou que sua mãe havia dito que estava “de luto” pelo seu relacionamento anterior.

Noivado

Quando o noivo anunciou seu noivado com June, sua mãe dissimulou e fingiu ter recebido bem a notícia. “Minha mãe não surtou, o que foi estranho, considerando que minha mãe odeia June. Ela estava muito calma, eu apenas aceitei como se ela estivesse finalmente aceitando nosso relacionamento.”

No entanto, as coisas tomaram um rumo diferente no dia do casamento. O noivo disse que deu à mãe e ao pai — que se casaram novamente com outras pessoas depois que ele se formou na faculdade — “acompanhantes” para seus respectivos cônjuges.

Ele e June tiveram uma cerimônia muito pequena, com apenas a família imediata e alguns amigos próximos.

Quando os recém-casados ​​chegaram à recepção, eles rapidamente perceberam que algo estava errado. “Minha irmã e a melhor amiga/madrinha de June correram até nós, em pânico.”

O noivo, então, viu que na mesa da família estavam seu pai, a madrasta, a mãe e Margot. “Eu queria surtar, mas June me manteve calmo. Eu andei até lá, puxei as duas para o lado e simplesmente disse para elas irem embora”, recordou.

A mãe do homem alegou que ele e Margot eram almas gêmeas e que June estava atrapalhando o amor dos dois. “Eu não me importei. Só pedi para meus melhores amigos escoltá-las para fora e voltei para a festa”, prosseguiu.

Repercussão familiar

Após a festa de casamento, os noivos teriam ido para a lua de mel sem seus celulares, com o objetivo de não lidar com as questões. Mas eles voltaram para casa e receberam “centenas de mensagens de texto” de familiares.

“Todos eles acham que eu fui um babaca por expulsar minha mãe do casamento de seu único filho”, escreveu o noivo. “Alguns acham que eu poderia simplesmente ignorar Margot e não ter tido que ‘surtar’. Alguns outros, incluindo meu pai, acham que eu deveria ter simplesmente expulsado Margo e deixado minha mãe ficar.”

Por isso, o noivo revelou que estava se questionando se tomou a decisão certa. O que você faria no lugar dele?