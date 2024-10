Tatá Werneck responde críticas a aniversário da filha: “Quem escolheu foi ela”

A apresentadora Tatá Werneck, 41, rebateu nesta quinta-feira (24) as críticas que recebeu após alguns internautas criticarem a decoração da festa de 5 anos de Clara Maria, fruto do relacionamento dela com o ator Rafa Vitti.

“Tema estranho para uma festa de uma criança de 5 aninhos”, escreveu uma internauta nas redes sociais.

Tatá, então, decidiu responder o comentário da internauta. “Pois é, mas foi minha filha que escolheu. E eu já não posto quase ela para não vir gente como você encher meu saco”, disse a apresentadora.

Mais tarde, Tatá apareceu nos Stories do Instagram para falar novamente sobre o assunto.

“Gente, e agora… Nem postei, né, ainda vou postar porque evito postar coisa da Cacá. Mas uma galera criticando que escolhi o tema de Wandinha, quem escolheu o tema foi a Cacá”, começou a apresentadora do Lady Night.

“Não gosto nem dessas coisas com teia, se pudesse, o tema seria: Chaves. Mas a Cacá tem muita personalidade e a gente respeita muito”, explicou.

Tatá ainda disse que Clara Maria tem muita personalidade, e que ela e Rafa respeitam a individualidade da pequena.

“Ela escolhe as roupas dela. Escolheu esse tema, estava superfeliz, porque Wandinha é uma febre entre as crianças. Aí não me vem a galera? ‘Aí, que tema não sei que’. Ai gente, sério, não fala de criança, não”, pediu.

“Deixa as crianças aí. Se a criança está muito arrumada falam: ‘Hm, não está vestida como criança.’ Se a criança, tipo a Cacá, escolhe a própria roupa, e às vezes combina, às vezes não, mas ela está feliz, aí falam: ‘Ai, está feia.’”, concluiu.