Torcida do Botafogo é proibida de ir a jogo contra o Peñarol. Entenda

Após o caos que a torcida do Peñarol protagonizou no Rio de Janeiro antes do jogo de ida contra o Botafogo pela Copa Libertadores, no último dia 23, o Ministro do Interior do Uruguai, Nicolas Martinelli, declarou na rede social X (antigo Twitter), que o jogo de volta será disputado apenas com a torcida do Peñarol. A partida acontece nesta quarta-feira (30/10), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.

De acordo com a imprensa do Uruguai, a decisão foi tomada em acordo entre o Ministério do Interior do país, o Botafogo, o Peñarol e a Conmebol.

Torcida vetada

Segundo Carlos Manta, integrante do Comitê Executivo da Associação Uruguaia de Futebol, a organização esteve em conversas com a Conmebol recentemente para evitar a presença de torcedores do Botafogo no jogo desta quarta-feira (30/10).

“Alonso (presidente da AUF) está próximo de todos, chamando autoridades da Conmebol, para que não aconteça mais, sabendo que é muito difícil. Tudo isso é porque o Brasil é muito importante por tudo que arrasta na economia, o que os clubes brasileiros geram. Tampouco é fácil para a Conmebol cortar dos quadros algo que deixa muito dinheiro para a federação”, disse Manta a veículos uruguaios.

“Estamos pressionando para que haja alguma medida. Temos que parar de alguma forma, não acontece só com o Peñarol, mas com o Nacional, com clubes argentinos, sobretudo no Rio de Janeiro com a polícia”, afirmou.

“O que está fazendo Alonso neste momento, assim como o Peñarol, que está muito preocupado, é que o primeiro passo seja que não se permita torcida visitante quarta no Campeón Del Siglo. Está se fazendo todo o possível. Tememos muito. Sabemos tudo que viveu muita gente inocente do Peñarol no Rio de Janeiro. É algo difícil. Por mais que aqui as autoridades possam dar garantia, não sei até que ponto”, destacou o dirigente uruguaio.

Confusão no Rio de Janeiro

Poucas horas antes do duelo entre Botafogo e Peñarol pela Libertadores, que terminou com goleada alvinegra por 5 x 0 no Estádio Nilton Santos, torcedores do clube uruguaio causaram confusão no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

Um ônibus foi incendiado no local e mais de 280 torcedores foram detidos e 21 tiveram prisão decretada pela Justiça.