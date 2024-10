Toscano Velozo é reeleito prefeito de Manoel Urbano com 50,95% neste domingo

Toscano Velozo, candidato do Partido Progressistas (PP), foi reeleito prefeito de Manoel Urbano após a votação deste domingo (6), garantindo mais quatro anos à frente do Executivo municipal.

Com 50,95% dos votos, Velozo superou outros dois candidatos, são eles: Macarrão, do Republicanos e Izaute Vaz, do União Brasil.

O candidato do Progressista deverá ser reempossado no dia 1° de janeiro de 2025, e ficará à frente do Executivo Municipal por mais quatro anos, tendo como vice, Careca, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).