Traficante é preso com cerca de 50 kg de drogas durante ação conjunta da PM e Civil

Uma ação conjunta realizada pelas forças de segurança de Rondônia, prendeu um traficante com grande quantidade de drogas, na BR-429, no município de São Miguel do Guaporé, na madrugada desta quarta-feira (16). Participaram do flagrante equipes da PM, PRF e Polícia Civil.

Segundo as autoridades, o homem era suspeito e estava sendo investigado desde o dia 12, quando o Serviço de Inteligência da PM em Pimenta Bueno recebeu informações sobre uma possível operação de tráfico envolvendo o deslocamento do acusado até São Francisco do Guaporé para adquirir drogas. Foi iniciado então um trabalho coordenado entre as unidades da Polícia Militar e Civil, incluindo o Núcleo de Inteligência (NI) do 10º BPM, NI do 11º BPM, SI do 3º CIA/4º BPM, SI do 2º PEL/3º CIA/4º BPM, o Grupo de Elite Integrado (GEI) da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na terça-feira (15) o então suspeito saiu de Pimenta Bueno com destino a São Francisco do Guaporé, sendo acompanhado pelas equipes de inteligência. Ao entrar em uma via na zona rural, foi montada uma estratégia para captura no momento de seu retorno. Campanas foram organizadas tanto na saída, quanto na entrada da cidade.

Abordagem e apreensão

Por volta das 5 horas desta quarta, o veículo do suspeito foi visto trafegando pela BR-429. As equipes envolvidas emitiram a ordem de parada e procederam com a abordagem. Durante a revista, duas sacolas azuis foram encontradas. Dentro delas havia invólucros esverdeados com forte odor de maconha. Além disso, três tabletes de substância esbranquiçada, possivelmente cocaína, estavam escondidos em compartimentos ocultos na carroceria do automóvel. A equipe precisou desmontar parte da estrutura para ter acesso completo aos pacotes, o que resultou em avarias na carroceria. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de São Francisco do Guaporé.

Segundo a PM, foram encontrados cerca de 50 kg de drogas.