Três pessoas são presas em operação da PF deflagrada no Acre, Espírito Santo e Brasília

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (18), a Operação Safira, nas cidades de Rio Branco (AC), Vitória (ES) e Brasília (DF), com objetivo de reprimir o tráfico interestadual de drogas.

Segundo a investigação, um grupo criminoso, vinculado à facção criminosa, era responsável por enviar entorpecentes para outros estados. As remessas de substâncias ilícitas foram identificadas sendo levadas para Serra, no Espírito Santo, e Brasília, no Distrito Federal.

No decorrer da operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão preventiva e três mandados de monitoramento eletrônico, todos expedidos pela Vara de Garantias do Tribunal de Justiça do Acre.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.