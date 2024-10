Vaca dá à luz trigêmeos e impressiona veterinários

O que era para ser uma gestação normal se tornou um evento raríssimo: uma vaca deu à luz três bezerros de uma só vez. O caso aconteceu na propriedade rural de Isabel Soares Lopes em Alvorada do Oeste (RO) na última semana.

Segundo a professora doutora Evelyn Rabelo, atuante no Departamento Acadêmico de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Rondônia com especialidade em reprodução animal, o comum é que em bovino ocorra apenas uma ovulação. Em casos de inseminação artificial é possível fazer a manipulação hormonal e propiciar as ovulações múltiplas. No entanto, a vaca gerou os trigêmeos em um processo natural.

Isabel, dona da propriedade, contou que durante a sua rotina de ordenhar as vacas percebeu que um dos animais tinha nascido. Ele era mais pequeno que o normal, ”mas até aí tudo bem”.

No dia seguinte, pela manhã, ela foi novamente para ordenha e percebeu que outro bezerro tinha nascido, mas achou que ele era de outra vaca que também estava prenha. No entanto, o animal ainda não tinha dado à luz. Isso fez ela se preocupar, não com a vaca, mas com a sua saúde mental.

A situação foi comprovada pela presença do sobrinho de Isabel, que foi até o local ajudar.

Segundo a professora doutora Evelyn Rabelo, além do caso ser raro, outras situações incomuns podem ocorrer em gestações de gêmeos, como a “masculinização” da fêmea, caso os bezerros sejam de sexos diferentes.

Um exame deve ser feito quando os bezerros estiverem grandinhos, para que se comprove se existe ou não a patologia. Enquanto isso eles estão bem e saudáveis.