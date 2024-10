Veja os números sorteados no concurso 2784 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 3,5 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta terça-feira (8) o concurso 2784 da Mega-Sena. O sorteio poderá premiar um sortudo com o valor de R$ 3,5 milhões. Para ganhar, é preciso acertar as seis dezenas premiadas.

O sorteio tem transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa a partir das 20h.

Confira os números da Mega-Sena

35 – 57 – 59 – 44 – 27 – 30

Como jogar na Mega-Sena?

Para concorrer ao sonho de ser um novo milionário, é necessário marcar entre 6 e 20 números no volante. São distribuídas premiações para quem acertar quatro, cinco ou seis dezenas.

Continua depois da publicidade

A premiação máxima do concurso é distribuída para quem acertar os seis números. No entanto, caso ninguém acerte todas as dezenas sorteadas, o prêmio fica acumulado para o próximo certame.

Quanto custa?

A aposta mínima custa R$ 5,00 e é composta por seis números. Quanto mais dezenas forem assinaladas, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de faturar o prêmio. Vale ressaltar que os sorteios da Mega-Sena são feitos três vezes por semana: terças, quintas e sábados.