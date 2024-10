Vinicius Jr. e Real Madrid boicotam entrega da Bola de Ouro

Vinícius Jr. não vai comparecer à entrega da Bola de Ouro da revista France Football, que será entregue na noite desta segunda-feira (28) ao melhor jogador do mundo na temporada.

A informação, divulgada em primeira mão pelo jornalista italiano Fabrizio Romano em suas redes sociais, foi confirmada à Folha de S.Paulo pelo estafe do jogador. Segundo o jornalista, a decisão foi tomada após o clube espanhol ficar sabendo que seu atleta não será o ganhador.

Além disso, por decisão do Real Madrid, onde joga o atacante brasileiro, nenhum representante do clube espanhol comparecerá à cerimônia, que começa no teatro do Châtelet, em Paris, às 20h45 locais (16h45 de Brasília).

Nos últimos dias, diversos veículos da imprensa haviam divulgado que Vinícius Jr seria o ganhador do prêmio. Porém, a revista France Football tem garantido que a identidade do vencedor permanecerá secreta até a abertura do envelope, durante a cerimônia, como no Oscar.

Um dos principais candidatos ao troféu, o meio-campista Rodri, da seleção espanhola e do Manchester City, já se encontra no Hotel du Collectioneur, perto do Arco do Triunfo, onde os indicados ao prêmio estão hospedados.

Segundo a imprensa espanhola, o vencedor será mesmo Rodri, que ganhou o campeonato inglês com o Manchester City e a Euro com a seleção de seu país.