A estratégia das Forças Armadas na crise causada pelo indiciamento e prisão de militares

As Forças Armadas passam por um novo episódio de desgaste, com a prisão de quatro militares e o indiciamento de 25 integrantes, por envolvimento na tentativa de um golpe de Estado. A cúpula, no entanto, traçou uma estratégia para tentar blindar a instituição. A ideia é “distinguir o CPF do CNPJ”, ou seja, delimitar uma distância entre os militares envolvidos no golpe e as Forças Armadas em si.