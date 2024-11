Acre deve receber mais de R$1,5 milhão do Governo Lula para a Saúde; veja por município

Foi divulgado no Diário Oficial da União desta terça-feira (19), a portaria do Ministério da Saúde com o resultado da fase de avaliação do programa de qualificação das ações de vigilância em saúde (PQA-VS), de 2023, assim como os valores que serão destinados aos estados e municípios participantes do programa.

O montante geral, que será distribuído nacionalmente, é de R$191.953.361,67. Já o Governo do Estado do Acre receberá uma fatia de R$277.988,77, enquanto os municípios também receberão verbas destinadas diretamente para as prefeituras. O valor total a ser recebido pelo Governo do Estado e municípios somados é de R$1.565.322,73

As cidades que receberão o maior montante serão Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, com valores de R$623.869,72, R$105.524,18 e R$89.022,05. Enquanto isso, os menores valores são destinados à Manoel Urbano, com R$12.883,70, Jordão, com R$9.904,43 e Assis Brasil, com R$8.699,40.