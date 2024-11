Acreano é morto pela polícia durante confronto em operação no Piauí; veja detalhes

Um acreano, que ainda não foi identificado, foi morto durante confronto com policiais, na manhã desta sexta-feira (8), durante operação deflagrada pela Polícia Civil do Piaui.

A ação, coordenada pelo Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), aconteceu no residencial Dilma Rousseff, Zona Norte de Teresina. As informações foram divulgadas pelo G1.

Segundo o delegado Jarbas Lima, os agentes do Denarc foram até o endereço do suspeito para fazer buscas, mas ele reagiu e atirou nos policiais, que revidaram e o atingiram.

O delegado Samuel Silveira, também da Denarc, contou ainda que o acreano era um assaltante de banco e estaria foragido.

“Ele seria um assaltante de banco, foragido, usando identidade falsa, seria do estado do Acre e estaria aqui, além de foragido, se escondendo e vendendo drogas na região da Santa Maria. Ele estava com duas armas, um revólver e uma pistola, e com ele também foi encontrado droga”, disse ao site Cidade Verde.