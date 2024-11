Ainda Estou Aqui surge como um dos favoritos ao Oscar 2025: entenda

Ainda Estou Aqui segue ganhando destaque no Brasil e no mundo. Fenômeno de bilheteria no cinema nacional, o longa-metragem de Walter Salles se destaca em listas da imprensa internacional especializada em cinema dos possíveis nomes que serão indicados na categoria final do Oscar 2025. E um nome tem liderado as apostas: Fernanda Torres.

A Eunice Paiva do filme de Walter Salles teve destaque no Deadline, um dos principais sites internacionais de televisão e cinema, em uma matéria que aponta o longa nacional como favorito na categoria de protagonistas femininas.

Em seu texto, o site coloca Ainda Estou Aqui lado a lado de Emilia Pérez, filme francês de Jacques Audiard favorito para o posto de Melhor Filme Internacional. O Deadline aponta que Karla Sofía Gascón, protagonista da produção internacional, terá uma luta acirrada com a brasileira.

“Gascón tem uma chance de fazer parte desse clube de elite [de mulheres vencedoras do prêmio de Melhor Atriz por uma performance em língua não inglesa], mas ela terá uma competição acirrada de Fernanda Torres, que interpreta a protagonista em Ainda Estou Aqui, de Walter Salles”, diz o site.

Ainda Estou Aqui no Oscar

Ainda Estou Aqui é a aposta do Brasil para concorrer em categorias do Oscar 2025. Fernanda Torres conversou com o Metrópoles sobre o assunto e disse que não pretende colocar muita expectativa em torno da possível estatueta, para não frustrar o longa.

“O Oscar é medida de muita coisa. Um filme brasileiro, falado em português, com chances de estar indicado entre os cinco nomeados a filme estrangeiro não é pouca coisa. O Walter [Salles] é um diretor brasileiro que dialoga com o cinema mundial, isso não é pouca coisa. Estamos na short list [previsões] de muitos veículos importantes, como possíveis nomeados, eu como atriz, isso não é pouca coisa”, comentou a atriz.

“Ganhar o Oscar é outra categoria. É um ano com filmes muito potentes, o Ainda Estou Aqui é analógico, até no lançamento, somos um filme pequeno. Se eu for indicada, é milagre, é um ano muito engarrafado de excelentes atuações. O filme tem grande chance de ser indicado como filme estrangeiro, mas tem as mesmas chances do Emília Perez e do filme iraniano”, opinou.

“Eu só tento evitar um certo vai levar, já ganhou, que, no fim, possa criar um sentimento de derrota em torno do filme”, finalizou.