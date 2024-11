Antes de ser transferido em UTI aérea para hospital em SP, Flaviano Melo passou por drenagem de líquidos

O ex-governador e ex-deputado federal Flaviano Melo, de 74 anos, embarcou na madrugada deste sábado (9) para ser tratado em São Paulo. Flaviano estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do INTO após ter complicações decorrentes de uma pneumonia.

Segundo informações repassadas ao ContilNet, Flaviano está lúcido, consciente e conversando. O ex-governador está estabilizado e não está intubado. Ele embarcou em um avião com UTI aérea por volta de 3h da manhã em Rio Branco e deve chegar em São Paulo por volta das 9h30 (horário Acre).

Ainda de acordo com as informações, Flaviano será encaminhado diretamente à UTI do hospital na capital paulista, onde deverá ser tratado. Em Rio Branco, o ex-governador passou por um procedimento de drenagem de líquido.