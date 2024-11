Flaviano Melo tem piora no quadro de saúde e será transferido para SP em UTI aérea

Flaviano Melo, nome histórico da política acreana, foi diagnosticado com pneumonia e precisou ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), em Rio Branco. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (08) pelo site AcreNews.

Funcionários da unidade de saúde deram detalhes sobre o quadro do ex-governador, ex-senador, ex-deputado federal e ex-prefeito de Rio Branco para o site de notícias Acre News.

Flaviano Melo teria dado entrada na ProntoClínica na última quinta-feira (07) e à noite, após piorar em seu quadro de saúde, foi transferido para o Into.

Sua ida para São Paulo nesta sexta-feira (08) estaria sendo providenciada, por meio de uma UTI aérea.