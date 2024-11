Ao visitar Gamecon, Alysson diz que jogos ajudam a desenvolver interação entre jovens

O vice-prefeito eleito de Rio Branco, Alysson Bestene, visitou a Gamecon Acre 2024 durante o segundo dia de programação. Ao ContilNet, Bestene elogiou a iniciativa.

“É uma iniciativa muito importante e foi muito bacana essa interação. A gente vê um mundo inclusivo para essa juventude, a gente observou que tem um público aqui jovem, inclusive de todas as classes sociais. A gente vê que os colégios públicos, estão aqui, interagindo com as outras escolas”, explicou.

Alysson disse ainda que esse tipo de iniciativa ajuda a desenvolver a interação entre as crianças e adolescentes. “Eu fico muito feliz de estar aqui participando, visitando, ver toda organização, tudo bem organizado, bem planejado e a gente espera outras edições com parcerias importantes com a Prefeitura Municipal de Rio Branco, com o Governo do Estado e cada vez mais vendo esses jogos desenvolvido aqui também pela nossa região amazônica”, ressaltou.