Aproveite frutas paradas em casa e prepare este bolo cremoso de banana

Nos dias quentes, as bananas da fruteira ficam escuras muito mais rápido. Se isso aconteceu na sua casa e você não sabe o que fazer com elas, que tal um bolo cremoso de banana? Essa receita saborosa é perfeita para reutilizar as bananas que estão paradas em casa!

A massa de liquidificador é muito fácil de fazer e o resultado é surpreendente. Além disso, o açúcar da banana deixa o bolo ainda mais docinho.

Prepare em só 1 hora e chame todos da família para aproveitar essa delícia! Seja para comer como sobremesa ou no café da tarde, o sucesso é certo!

Confira o passo a passo a seguir:

Bolo cremoso de banana

Tempo: 1h (+2h de geladeira)

Rendimento: 10 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

3 ovos

2 bananas em rodelas

1 e 1/2 xícara (chá) de leite

1 lata de leite condensado

1/2 xícara (chá) de manteiga

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de canela em pó

1 colher (sopa) de fermento em pó

Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar

1 e 1/2 xícara (chá) de chantilly