Ataque com faca em escola na China deixa 8 mortos e 17 feridos; autor é ex-aluno

Neste sábado (16), um ataque a facaem uma escola profissional na cidade de Wuxi, na província de Jiangsu, leste da China , resultou na morte de oito pessoas e deixou 17 feridas.

A polícia local informou que o ataque foi cometido por um ex-aluno da instituição, que estava abalado pela reprovação nos exames de graduação e insatisfeito com a remuneração de seu estágio.

De acordo com o relatório da polícia, o ataque ocorreu por volta das 18h30, horário local (07h30 no horário de Brasília), no Instituto Profissional de Arte e Tecnologia de Wuxi, localizado na cidade de Yixing. “O autor do ataque, um jovem de 21 anos, foi preso no local”, afirmou o boletim oficial, que também detalhou que o agressor era um antigo aluno da instituição.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, confessou o crime e justificou sua ação como uma reação à frustração gerada pela reprovação em seus exames de graduação, além de sua insatisfação com o estágio que estava realizando. “Ele voltou à escola para expressar sua raiva e cometer os homicídios”, descreveu a polícia.

A tragédia gerou grande comoção no país, que, embora seja considerado uma nação com baixos índices de criminalidade, tem registrado ataques de grande repercussão nos últimos meses. Este ataque ocorre menos de uma semana após outro episódio violento: na segunda-feira (11), em Zhuhai, no sul da China, um homem matou 35 pessoas e feriu outras 43 ao atropelá-las com seu carro.

Nos últimos meses, a China também registrou outros incidentes violentos. No mês passado, um homem esfaqueou três pessoas até a morte e feriu outras 15 em um supermercado em Xangai. Em setembro, um estudante japonês foi morto a facadas em Shenzhen, cidade que conecta Hong Kong ao território chinês.