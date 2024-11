Banda Gaia anuncia retorno com músicos da formação original

Uma das maiores bandas da cena musical acreana nos anos 2000, a Banda Gaia, retorna aos palcos para uma apresentação especial. O grupo, liderado pelo italiano Paolo Sanna, fará um show no próximo sábado, dia 23 de novembro, às 20h, na A Confraria Gastrobar.

As mesas e os ingressos para o evento já estão sendo vendidos através do telefone (68) 99956-9044.

Quem vivenciou a efervescente cena cultural acreana nas décadas de 2000 a 2010, certamente lembrará com saudades dos vibrantes e alegres shows da Banda Gaia, quarteto comandado pelo vocalista Paolo Sanna, que trazia em seu repertório uma diversidade de gêneros musicais resultantes da fusão cultural africana e latina e, também, de outros povos.

A boa nova é que 14 anos depois de encerrar os shows, quando o vocalista Paolo retornou a residir em sua cidade natal, Roma-Itália, o grupo anuncia que está de volta para uma única e grande apresentação, dessa vez com seis músicos, repertório especial, em noite com temática afro-latina.

Com patrocínio da Made In Acre, a festa, que será realizada no dia 23 de novembro, a partir de 20h, na A Confraria Gastrobar, integra o projeto “Conexão Afro-Latina”, criado pelos DJs Malu e Morane, e terá os dois no comando das carrapetas, com a participação especial da Banda Gaia.

Para essa apresentação, a banda traz três músicos da formação inicial, com Paolo Sanna nos vocais, Charles Sampaio na guitarra e Paulo Nobre na bateria.

Para o contrabaixo foi convidado o jovem e talentoso músico Pedro Arco. E a novidade para esse show são a introdução dos teclados, com o músico Davi Lima; e dos metais, com o maestro Sandoval França, que trarão ainda mais vigor ao espetáculo.

O repertório será bem eclético, com grandes sucessos de artistas internacionais como Bob Marley, Steve Wonder, Célia Cruz, Seal, Manu Chao, Elvis Crespo, Inners Circle, Chico César e Maná.

Sobre o vocalista Paolo Sanna e a Banda Gaia

O ano era 2003. Paolo Sanna residia na Bolívia com o seu pai e estava visitando Rio Branco. A convite de sua amiga Claúdia Cunha foi assistir ao show da banda Caricatus, liderada pela artista Carol Freitas, no bar Ameríndia, de propriedade da DJ Malu. O espaço tinha um projeto inovador que aliava a rica diversidade musical brasileira com diversos ritmos dos países latinos. Nesse contexto, a casa estava buscando um vocalista para lançar um grupo de música afro-latina batizada como Banda Gaia.

Em certo momento, naquela noite, Carol convidou as pessoas da plateia para cantarem com a banda. Foi aí que o italiano Paolo, que sempre foi amante de um bom reggae, resolveu dar uma canja e surpreendeu, tanto os produtores da casa quanto a plateia. A partir desse dia, foi convidado para ser o vocalista da Banda Gaia, passou a ser também o líder do grupo, e se mudou para Rio Branco.

A Banda Gaia se apresentou até 2012, nos maiores espaços e casas noturnas da época como a Concha Acústica, a Amazônia Rio e o Bar da Malu. O quarteto inicialmente tinha a seguinte formação: Paolo Sanna (vocais), CA (contrabaixo), Charles Sampaio (guitarra) e Paulo Nobre (bateria). Em 2004, com a saída do músico CA, entrou o baixista Messias na banda.

Enquanto morava em Rio Branco, Paolo cursou Ciências do Turismo, na Firb/Faao, e ao retornar para Roma-Itália, em 2013, passou a trabalhar nessa área, com turistas de todo o mundo, já que é fluente em cinco línguas: italiano, espanhol, português, inglês e francês.

Serviço:

Festa Conexão Afro-Latina com Banda Gaia e Paolo Sanna

Local: A Confraria Gastrobar

Data: 23 de novembro de 2024 (sábado) – 20h

Informações: Instagram @aconfrariagastrobar

Patrocínio: Made In Acre

