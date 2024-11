Cantor do Acre concorre a prêmio nacional e prepara lançamento de nova música nesta semana

O duo musical formado por Dito Bruzugu e André Moreno, Festim, teve sua música “Teu Silêncio Não é Meu Lugar”, entre diversas músicas de todo o país e estão entre os 12 finalistas do Festival de Música Rádio Nacional.

Esta é a 15ª edição do festival, que recebeu ao todo 736 obras, com 50 delas participando da fase de votação popular, que foi encerrada no dia 30 de outubro. A primeira delas foi diretamente classificada para a final, enquanto as outras 11 estão sendo reproduzidas na Rádio Nacional, desde o dia 1º de novembro.

As músicas seguem na programação da rádio até o fim deste mês, com o concurso sendo encerrado no dia 2 de dezembro com a apresentação dos finalistas no Show da Final, no Teatro da LBV em Brasília. As categorias da premiação são as seguintes: Melhor Música com Letra, Melhor Intérprete, Melhor Letra e Melhor Arranjo.

Junto à disputa no festival, o duo também está prestes a realizar um lançamento, marcado para a próxima quinta-feira (14). Intitulada “Água de Mar”, sendo o quarto single lançado pela dupla, sendo “Teu Silêncio Não é Meu Lugar”, “Resgate” e “Enxote”, sendo este ultimo com participação de Elba Ramalho.

“Essa música representa o melhor da nossa essência: voz e violão. Se nos colocassem em um palco com apenas um violão e nos pedissem para fazer música, ‘Água de Mar’ seria nossa escolha”, comenta André sobre a nova música.

Dito Bruzugu também falou sobre a nova faixa e diz que é uma produção mais refinada. “Foi desenvolvida em conjunto com Luã e Marco Vasconcellos, que deu um suporte na parte técnica, com alguns arranjos, a escolha dos timbres dos violões e a adição de um arranjo de slide de guitarra, o que trouxe ainda mais brilho à música”, pontuou Bruzugu.

Mas e a música?

Se algo pode ser dito sobre a música, que talvez instigue quem ainda não acompanha o Festim a ouvir o lançamento, é que grande parte das pessoas já viveram desencontros amorosos, ou simplesmente amores que não eram pra ser. Por fim, as vozes de ambos os intérpretes se encaixam de maneira suave, combinando aconchegantemente com as cordas. Ficou curioso? A música vai estar disponível já nesta semana nas plataformas digitais.

“E toda essa paixão

No meu peito

Se tornou solidão”