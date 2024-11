Carlinhos Maia diz que era arrogante e precisou de “puxão” de Ivete

Carlinhos Maia detalhou o início de sua carreira e revelou que ficou deslumbrado ao ter o segundo perfil mais seguido do mundo, atrás somente de Kim Kardashian. Ele explicou que utilizou o auge de sua trajetória na internet para “humilhar” as pessoas após se sentir o “dono do mundo”.

“Eu fui ladeira abaixo porque vieram tantos cancelamentos. Eu me deslumbrei, comecei a humilhar as pessoas. Foi um momento em que comecei a humilhar sim algumas pessoas. Ia para a internet e esbravejava, [pensei] ‘sou o dono do mundo, tudo que eu disser é lei’. E não foi bem assim. E veio esse cancelamento que foi bem merecido”, declarou.

Ele explicou que na época perdeu seguidores e deixou de ser convidado para eventos. “Fui pau no cu total. Acho que todo mundo que chega a um ápice tem que passar por isso para levar uma pancada e voltar para o lugar. Hoje sou muito grato a isso. Passei um ano sem subir meu número de seguidores, estava no auge da vaidade, do dinheiro, da bajulação e as portas foram se fechando. Os famosos pararam de me seguir”, revelou.

Ele caiu de vez na real quando recebeu conselho de uma famosa cantora. “Agradeço muito a Ivete Sangalo porque ela me levou para a cozinha da casa dela e ela disse: ‘Carlinhos, cuide de seus fãs porque quem tem fã, não tem crise. Você pode passar pelo cancelamento que for, se você cuidar dos seus fãs, você não tem crise financeira, de amor, de nada’”, declarou.

Foi, nesse momento, que ele passou a rever suas atitudes. “Aquilo mudou minha chave porque eu entendi que iria errar outras vezes, porque não tem como, e depois disso comecei a gravar para os meus fãs e estou aí até hoje”, encerrou.