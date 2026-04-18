Um vídeo de MC Ryan SP exibindo maços de dinheiro voltou a viralizar e colocou o artista novamente no centro das atenções. Nas imagens, ele aparece abraçando e até beijando notas, reforçando o estilo de ostentação que marca parte do funk — mas que, desta vez, ganhou novos contornos diante de investigações em curso.

A publicação rapidamente repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões entre quem vê a cena como expressão artística e quem critica o conteúdo. O debate ganhou ainda mais força após o nome do cantor ser preso em operação da Polícia Federal do Brasil.

Segundo as autoridades, o artista é investigado no âmbito da chamada Operação Narco Fluxo, que apura um esquema de lavagem de dinheiro e transações ilegais que pode ter movimentado cerca de R$ 1,6 bilhão. As investigações apontam o uso de plataformas de apostas, rifas clandestinas, criptomoedas e “laranjas” para ocultação de patrimônio.

De acordo com os investigadores, MC Ryan SP aparece entre os nomes ligados ao esquema, embora o caso ainda esteja em apuração. A repercussão do vídeo, somada às suspeitas, ampliou o alcance do assunto e reacendeu discussões sobre os limites entre ostentação, imagem pública e responsabilidade.

Até o momento, não houve posicionamento público detalhado do artista sobre as investigações.

Com informações da Bahia Feed