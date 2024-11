|Cine Ceará 2024: Venceu o filme uruguaio ‘Milonga’

Com reação fria da plateia do Cineteatro São Luiz, foi anunciado o vencedor do 34º Cine Ceará: o belo drama existencial ‘Milonga’, dirigido por Laura González e estrelado pela grande atriz Paulina García. Laura ganhou também o troféu de melhor roteiro.

Todos os outros competidores da mostra principal foram agraciados com pelo menos um troféu Mucuripe, a estatueta do festival. O cubano Fabien Pisani foi o melhor diretor com El la Caliente – Contos de um Guerreiro do Reggaeton, que também venceu a categoria de melhor som. O brasileiro Um Lobo entre os Cisnes deu o prêmio de atuação principal a Matheus Abreu e atuação coadjuvante a Dario Grandinetti. Ganhou também na categoria direção de arte. O argentino ‘Linda’ levou o prêmio de fotografia. Montagem foi para o domenicano A Bachata do Biônico. E a melhor trilha sonora original vencedora ao outro competidor brasileiro, Brasiliana: o musical negro que apresentou o Brasil ao mundo.