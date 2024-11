Com chuvas, nível do Rio Acre continua subindo e se aproxima da cota de 4 metros; veja medição

O nível do Rio Acre continua registrando aumento na capital acreana, Rio Branco. Segundo a Defesa Civil Municipal, o manancial chegou a cota de 03,85 metros, se aproximando da marca de 4 metros.

O aumento do nível do Rio Acre se deve, também, pelo aumento de chuvas na capital e na Bacia do Rio Acre. A Defesa Civil registrou 18,05mm de chuvas nas últimas 24 horas, que resultou em um aumento de 18 centímetros entre a medição de domingo (17) e segunda-feira (18).

Já era esperado que o retorno das chuvas aumentasse o nível do Rio Acre.