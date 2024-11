Concurso TJ RO: plano de carreiras é aprovado

As inscrições do concurso TJ RO (Tribunal de Justiça de Rondônia) já estão abertas, e o projeto de lei que dispõe sobre a carreira dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia foi sancionado pelo governador!

De acordo com o documento publicado em Diário da Justiça nesta quarta-feira (13/11), o PL será implementado a partir de 1º de janeiro de 2025.

A lei complementar estabelece que a Carreira Judiciária seja constituída dos seguintes cargos de provimento efetivo:

I – Analista Judiciário;

II – Técnico Judiciário.

Os requisitos de escolaridade para ingresso na Carreira Judiciária são os seguintes:

I – Analista Judiciário: curso de nível superior correlacionado com a especialidade;

II – Técnico Judiciário: curso de nível médio.

Já em relação aos salários iniciais, os valores variam entre R$ 3.361,91 e R$ 21.207,54, conforme mostra a tabela abaixo:

Além do vencimento básico, ficam assegurados aos servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia os seguintes benefícios:

Auxílio-alimentação;

Auxílio-saúde;

Auxílio-transporte;

Auxílio para despesa de locomoção no cumprimento da função;

Auxílio-creche;

Auxílio-educação;

Auxílio-funeral.

Confira o documento na íntegra!

Panorama do concurso TJ RO

Com edital publicado no final de outubro, o concurso TJ RO oferta 25 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva para os cargos de Analista e Técnico Judiciário. O salário inicial é de até R$ 17.132,48.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

As inscrições já estão abertas e poderão sr feitas pelo site do Instituto Consulplan, banca organizadora do certame, até o dia 5 de dezembro de 2024. Para homologar a candidatura é necessário efetuar o pagamento das taxas, nos valores seguintes:

Técnico Judiciário: R$ 100,00;

Analista Judiciário (todas as especialidades): R$ 130,00.

Os candidatos serão avaliados por meio das etapas seguintes:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; e

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas objetivas serão compostas por 60 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:

A prova discursiva será aplicada no mesmo dia e turno da prova objetiva. Para Analista, será cobrada a realização de uma questão discursiva, para todas as especialidades do cargo, versando sobre estudo de caso acerca de tema de conhecimentos específicos.

Para Técnico Judiciário, os candidatos devem elaborar uma dissertação, versando sobre tema da atualidade.

Resumo do concurso TJ RO