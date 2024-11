Confira qual a data ‘correta’ para montar a decoração de Natal

Não dá para negar que o clima natalino já invadiu ruas e comércios das grandes cidades do País. Os primeiros dias de novembro marcam o início da contagem para a chegada das festas de final de ano. Mas, e na sua casa, já tem decoração montada para celebrar o nascimento de Jesus?

Culturalmente, três datas se destacam para o início da decoração natalina nos lares brasileiros. A primeira seria nesta última quarta-feira (6), dois meses antes do Dia de Reis, celebrado no dia 6 de janeiro.

A outra data para pendurar a guirlanda na porta de entrada tem a ver com a tradição católica. O dia certo para decorar a casa seria no primeiro domingo do Advento, que cairá – este ano – no dia 1º de dezembro.

A terceira opção tem a ver com o santo que originou a criação do Papai Noel, São Nicolau. Algumas famílias montam a decoração de Natal em 6 de dezembro em homenagem ao santo do dia.

Em meio a tantas tradições, há uma data que é certa dentro dos costumes natalinos. O dia de desfazer a decoração de Natal. Independente do dia que ela foi montada, o dia 6 de janeiro é a data reservada para que tudo volte para as caixas.