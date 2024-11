Conheça o Chlorocebus aethiops, o macaco da bola azul

O Macaco vervet (Chlorocebus pygerythrus) é um primata nativo da África com a característica diferente. Na natureza, é comum encontrarmos machos com traços marcantes para atrair as fêmeas na época de acasalamento. Nesta espécie, os macacos possuem os testículos azuis, em contraste com o órgão reprodutor vermelho.

Esta cor é mais forte no macho alfa e vai ficando fraca nos outros machos da espécie. Dessa forma, as fêmeas conseguem identificar o parceiro mais dominante do grupo.

Entre outras características, estes animais possuem tufos brancos de pelo nas laterais da face. Esses macacos vegetarianos possuem a face negra e o pelo do corpo de cor cinza, tendo até 50 centímetros de comprimento para os machos e 40 cm para as fêmeas.