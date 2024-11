Copa Acre bate recorde de inscritos e terá 163 lutas neste domingo em Rio Branco

Ocorre neste domingo (24), no ginásio do Meta, em Rio Branco, a Copa Acre de Taekwondo. A competição terá 263 atletas de 11 academias da capital acreana.

Segundo o presidente da Federação de Taekwondo do Estado do Acre (Feteac), Tiago Marques, os números do evento mostram a força da arte marcial na cidade, com um grupo de alunos excelentes em nível técnico.

De acordo com a organização, o presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo(CBTKD), mestre Rivanaldo Freitas, é o convidado de honra da competição.

“Temos a presença do nosso presidente em Rio Branco e acompanhando a nossa competição significa muito”, avaliou Tiago Marques.