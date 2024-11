Coronel Ulysses na COP-29: Segurança e Inovação na Amazônia

Durante a COP-29, realizada em Baku, no Azerbaijão, o deputado Coronel Ulysses (União-AC) fez uma breve exposição no painel ‘Brasil 44 – O coração da Amazônia’, promovido pelo seu partido. A conferência, que começou no dia 11 e vai até o dia 22, reúne líderes globais para discutir questões ambientais cruciais.

Com mais de três décadas de experiência na segurança pública e no combate à criminalidade e às facções criminosas, Ulysses foi escolhido para liderar o hub de segurança e inovações tecnológicas. Seu profundo conhecimento do tema e sua posição como vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados o tornaram o convidado ideal para o painel, organizado por Mila Rueda.

Ação Eficaz na Amazônia

No evento, Ulysses destacou a necessidade de uma ação mais eficaz na segurança pública da Amazônia, enfatizando o combate aos crimes ambientais, especialmente nas áreas fronteiriças. Ele defendeu o uso de novas tecnologias para intensificar essas ações, afirmando que a preservação da Amazônia também depende de uma segurança pública robusta. “Precisamos de mais segurança no campo, na preservação e no turismo. A questão da segurança é um dos maiores obstáculos para o Brasil se tornar um dos principais destinos de turistas estrangeiros”, explicou Coronel Ulysses.

Brasil 44: Ampliando a Segurança Pública

O painel Brasil 44 tem como objetivo criar mecanismos para ampliar a segurança pública em todas as regiões brasileiras. Durante uma das palestras, o governador de Rondônia, Marcos Rocha (União), participou e foi informado por Ulysses que, no início de 2025, começará um trabalho conjunto com todos os governadores da Amazônia. Este trabalho visa coletar demandas dos Estados na área de segurança e buscar meios para combater a criminalidade, especialmente os crimes transfronteiriços.

Experiência Bem-Sucedida do Gefron

Ulysses também destacou a bem-sucedida experiência do Gefron (Grupo Especial de Operações em Fronteira), criado quando ele era diretor operacional da Secretaria de Segurança Pública do Acre. Com um repasse de R$ 1,2 milhão de emendas de Ulysses, o Gefron ampliará os pontos de fiscalização em Plácido de Castro e Capixaba, municípios próximos à fronteira com a Bolívia, principal produtor de cocaína da região. O Gefron atua no combate ao tráfico de drogas, armas, contrabando e roubo de veículos, entre outros crimes.

Desafios e Soluções

Durante sua palestra, Ulysses lembrou que a pouca fiscalização do governo federal nas áreas transfronteiriças permite que traficantes entrem no Brasil com drogas e armas, abastecendo grupos criminosos nas regiões Sudeste e Nordeste. Ele lamentou a inação do governo atual, destacando que o combate aos crimes na fronteira é uma atribuição da União, conforme o artigo 144 da Constituição. “Mas, infelizmente, o atual governo nada faz”, lamentou Ulysses.