Criança de 3 anos é internada após ser ferida em ataque de pit-bull

Uma criança de três anos foi internada após ser gravemente ferida por um cachorro da raça pit-bull, na tarde desta segunda-feira (25/11), em Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo.

O ataque ocorreu em uma rua do bairro Vila Nova. De acordo com a Polícia Civil, a criança foi encaminhada para uma unidade de saúde na cidade e, em seguida, transferida para um hospital em Marília, também no interior.

O estado de saúde dela não foi informado.Agentes da Polícia Civil e do setor de Zoonoses foram ao local do ataque para tentar identificar os responsáveis pelo animal, mas ninguém foi localizado