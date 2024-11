De futebol a clube do livro: a rotina de Robinho na cadeia dos famosos

Dentre as ocupações do ex-jogador estão as aulas de um curso de eletrônica para aprender a consertar TVs e rádios. As aulas têm por objetivo ajudar na redução da pena. Cada 12 horas trabalhadas reduz um dia de pena na cadeia. Como o curso possui carga de 600 horas, Robinho pode reduzir em 50 dias sua condenação. Para tanto, ele precisará passar por uma prova para comprovar sua nova habilidade.

O ex-jogador do Santos, do Real Madrid e da Seleção Brasileira também tem mostrado suas habilidades com a bola no campo de terra batida do presídio, onde os detentos disputam torneios internos de futebol. Nos últimos meses, Robinho também virou membro de um clube do livro — a prática de leitura também ajuda na redução da pena.

Prisão

Robinho foi preso pela Polícia Federal (PF) na noite de 21 de março, em Santos, no litoral paulista, um dia após o STJ validar a sentença da Justiça italiana que o condenou a nove anos de prisão por estupro e determinar o início imediato da execução da pena no Brasil.

O crime pelo qual Robinho acabou condenado foi cometido em 2013, em uma boate de Milão, quando o brasileiro defendia o Milan. A vítima é uma mulher albanesa. O ex-jogador sempre alegou inocência, dizendo que teve uma rápida relação consensual com a jovem.

A defesa de Robinho havia entrado com habeas corpus no STF para tentar suspender a prisão imediata do ex-jogador, mas o ministro Luiz Fux negou o pedido. Nos primeiros 12 dias no presídio, Robinho ficou em isolamento em uma sala de 8 metros quadrados, como é praxe, e somente depois disso pôde conviver com os outros detentos.

Conhecida como cadeia dos famosos, a P2 de Tremembé tem capacidade para 584 presos entre o regime semiaberto e fechado, e é dividida em dois pavilhões de regime fechado e um alojamento para os presos do semiaberto.

O local é conhecido por ter recebido detentos de crimes de grande repercussão como Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos, Lindemberg Alves, e Gil Rugai. As visitas na P2 acontecem aos finais de semana e cada detento pode receber dois visitantes por dia de visita, além de crianças menores de 12 anos que sejam filhos ou netos do preso.